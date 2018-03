Programa leva água e saneamento para comunidades no interior do AM

Manaus - Pelos rios da Amazônia corre cerca de 12% de toda água doce do planeta. No entanto, essa é uma das regiões em que a população mais sofre com a falta de água potável e suas consequências. Por isso, a Aliança Água+ Acesso, desenvolvida pelo Instituto Coca-Cola Brasil com parceiros como a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), tem implementado soluções inovadoras e autossustentáveis para o acesso e tratamento de água em comunidades de baixa renda no país.

No Norte e no Nordeste, os projetos já estão beneficiando diretamente mais de 4 mil pessoas. No Amazonas, comunidades ribeirinhas do Estado já foram impactadas por iniciativas realizadas em parceria com a FAS.

Essa iniciativa soma e combina conhecimentos para implantar e disseminar modelos autossustentáveis com amplo potencial de escala para comunidades de todo o Brasil. “A água é o recurso mais precioso para a vida humana, assim como para o negócio da Coca-Cola Brasil. Por isso, para além de ampliar ações relacionadas à eficiência em fábricas, conservação e reposição de bacias, estamos fortemente engajados em mobilizar colaboradores, parceiros e a sociedade para ampliar o acesso e tratamento à água de forma segura e sustentável para comunidades rurais e urbanas de todo o Brasil”, afirma Andréa Mota, diretora de sustentabilidade da Coca-Cola Brasil.

Na comunidade Tatulândia, localizada dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé, por exemplo, foi criado um novo sistema de perfuração de poços e torneiras. Outra comunidade beneficiada é a do Solimoeszinho, localizada dentro da RDS Puranga da Conquista.

“Essas soluções são um exemplo de tecnologia inovadora com impacto social muito relevante por reduzir as doenças relacionadas à água. A FAS e os parceiros acreditam e investem no potencial para a implementação de soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável”, destacou o superintendente-geral da FAS, Virgílio Viana.

Na comunidade Tatulândia, antes de ser beneficiada com o Água+ Acesso, lembra o superintendente técnico-científico da FAS, Eduardo Taveira, as pessoas sofriam para ter acesso à água dos rios. É que a região é afetada pela seca e no período de estiagem os moradores precisavam percorrer longas distâncias até o leito do rio.

“É uma realidade que mudou. São visíveis a felicidade e a satisfação da população dessa área com o projeto. Para os moradores, ter água potável e disponível em todo o período do ano é de um valor imensurável”, ressaltou o superintendente técnico-científico da FAS, Eduardo Taveira. Taveira.

Essas soluções implementadas em comunidades na Amazônia buscam responder, de forma colaborativa, a alguns dos maiores desafios enfrentados por organizações de acesso à água nas regiões Nordeste e Norte do Brasil e foram selecionadas a partir de um edital que reuniu 114 soluções desenvolvidas por universidades, empresas, inovadores, startups e desenvolvedores de soluções de todo o Brasil.

Sobre o projeto

A Aliança Água+ Acesso foi lançada pelo Instituto Coca-Cola Brasil, em parceria com Banco do Nordeste, Fundación Avina, Instituto Trata Brasil, WTT (World-Transforming Technologies) e algumas das principais organizações de acesso à água no Brasil como SISAR Ceará, Projeto Saúde e Alegria e Fundação Amazonas Sustentável. Juntas, estas entidades atuam em mais de duas mil comunidades e beneficiam cerca de 600 mil no Brasil.

