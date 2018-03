IBDN realiza ato e pede fim do lixo nos igarapés de Manaus

Manaus - O Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza (IBDN) iniciou na manhã desta quinta-feira (22) a primeira etapa da campanha Atitude Limpa. O ato de conscientização ocorreu na bola do Eldorado, Zona Sul de Manaus, com a distribuição de panfletos e sacolinhas de lixo para carros.



Durante a ação, voluntários do IBDN distribuíam os materiais educativos para motoristas que passavam no local. Esse tipo de evento é importante para trabalhar a educação ambiental na população, principalmente relacionado ao ato de não jogar lixo nas ruas e nos igarapés. No panfleto há uma cartilha especial para crianças.

Ação de conscientização alerta para poluição em igarapés de Manaus | Foto: Janailton Falcão

O diretor regional do IBDN, Marcus Justino, afirma que a programação, também voltada para o público infantil, é importante. pois a educação ambiental deve ser trabalhada desde cedo. “Além dos panfletos, realizamos ações em escolas infantis, assim ensinamos desde cedo a importância da preservação ambiental”, explica.



Ação de conscientização alerta para poluição em igarapés de Manaus | Foto: Janailton Falcão

Projeto Atitude Limpa

O “Atitude Limpa” já conta com 12 edições anteriores, em cada edição são realizadas ações de coletas de lixo em igarapés de Manaus. A cada ação de retirada, o grupo recolhe em média 1,5 toneladas de lixo dos rios e igarapés. “Realizamos aproximadamente quatro ações desse tipo todos os anos. No total, são retirados aproximadamente 6 toneladas de lixo”, ressaltou Justino.



O policial militar Rafael passava de carro no local quando foi parado pela equipe do IBDN para receber os materiais educativos. Para ele, a ação de conscientização é muito importante em uma cidade que possui um dos maiores patrimônios de água doce do mundo. Por isso, a importância de realizar atos de conscientização. “Nossa cidade tem um problema de poluição nos igarapés que precisa de uma ação rápida e eficiente”, afirma o policial.

Ação de conscientização alerta para poluição em igarapés de Manaus | Foto: Janailton Falcão

Parceria com Grupo EM TEMPO



O Grupo EM TEMPO, em parceria com o IBND, pretende dar maior visibilidade para o projeto "Atitude Limpa". A empresa de Comunicação, em comprometimento com o meio ambiente, pretende atingir a marca zero em emissão de carbono.

Com sede na cidade em Manaus desde 2007, o IBDN é uma organização sem fins lucrativos que trabalha pela educação ambiental e sustentabilidade. A organização que existe em outros estados, realiza pesquisas sobre os impactos ambientais do lixo e o aumento das emissões de CO2 na atmosfera pelas grandes cidades.





