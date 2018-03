'Hora do Planeta’ apaga luzes para acender conscientização em Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas) e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) está apoiando a “Hora do Planeta”, que acontece neste sábado (24), a partir das 18h, no Parque Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho (Lagoa do Japiim), na Zona Sul de Manaus.

A programação gratuita inclui apresentações artísticas, feira gastronômica, distribuição de mudas, feira de artesanato, exposições sobre os benefícios da arborização e sobre o reaproveitamento de resíduos sólidos, além da distribuição de material educativo relativo à conservação da natureza e mudanças climáticas.

Manaus já figura no mapa das 145 cidades brasileiras que aderiram à mobilização e, este ano, a adesão ao movimento foi oficializada durante o 17º Encontro Regional do Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras (CB27), pelo secretário chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto, e o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior.

O apagar das luzes da Lagoa, ato característico da Hora do Planeta, está previsto para ocorrer a partir das 20h30.

Hora do Planeta

A Hora do Planeta é a maior mobilização do mundo na conscientização sobre as mudanças climáticas e já faz parte do calendário brasileiro em muitas cidades. Em 2017, foram ações em sete continentes, em 187 países e territórios, com mais de três mil monumentos apagados. Somente no Brasil, foram 145 cidades e mais de 600 monumentos participantes, envolvendo 250 mil pessoas. Em Manaus, o evento é realizado desde 2012.

