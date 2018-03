Projeto que autoriza cultivo de cana na Amazônia é votado nesta terça

Manaus - O Senado Federal deve votar nesta terça-feira (27) o projeto de lei nº 626/2011 de autoria do senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), que autoriza o cultivo de cana-de-açúcar em áreas degradadas da Amazônia Legal, proibida há oito anos. A votação estava prevista para acontecer na última quarta-feira (21), mas, sem quórum suficiente, foi adiada. Nesta segunda-feira (26) foi divulgada uma carta de repúdio ao projeto assinada por 27 organizações socioambientais.

Leia também: Anaconda, a maior cobra do mundo mora na Amazônia

Segundo a carta, divulgada pela WWF Brasil, se aprovado, o projeto será trágico para as florestas e para a indústria de biocombustíveis do país, pois seria um incentivo ao desmatamento na região e afetaria a imagem da indústria em um momento importante para o sucesso do etanol.

“O Projeto de lei do Senado nº 626/2011, do senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), é antes de mais nada desnecessário para a indústria sucroalcooleira. O zoneamento da cana, aprovado por decreto em 2009, autoriza a expansão do cultivo em 70 milhões de hectares. Isso é dez vezes mais área do que a expansão projetada da lavoura até 2020. Portanto, não falta terra para plantar cana de forma sustentável”, diz a nota.

A carta destaca ainda que o projeto de lei irá atender interesses privados, beneficiar estrangeiros, enquanto impõem graves ameaças à Amazônia. As organizações afirmam que reverter o zoneamento da cana atesta que o Brasil não é um país sério “...já que é incapaz de manter uma salvaguarda ambiental num tema discutido com o setor e pacificado há quase uma década”.

Zoneamento cana-de-açúcar

Conforme informações do portal do governo do Brasil, o programa de Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar, tem como objetivo fornecer subsídios técnicos para formulação de políticas públicas visando a expansão e produção sustentável de cana no território brasileiro.





Leia mais:



Suspeito tenta esfaquear PM e é baleado após assalto em Manaus

Manaus deve receber 300 novas unidades habitacionais este ano

Trânsito têm redução de mais de 63% de mortes em vias de Manaus