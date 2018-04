Galaxy S9 e Galaxy S9+ chegam às lojas de Manaus

| Foto: divulgação

Manaus - A câmera repaginada é a grande novidade dos novos aparelhos Samsung Galaxy S9 e S9+, lançados em Manaus nesta quinta-feira (19). Em um evento realizado no Teatro Manauara, pela Bemol e a fabricante sul-coreana, a imprensa, influenciadores digitais, empresários e clientes puderam conferir de perto os smartphones que prometem ser os novos sonhos de consumo do momento.



Durante o lançamento, os convidados testaram a câmera reimaginada, que funciona como a pupila do olho humano, capaz de aumentar ou diminuir a retenção da luz para se adaptar às condições de maior ou menor luminosidade. “Isso permite que os usuários possam tirar fotos ainda mais nítidas”, explicou Renato Citrini, Gerente Sênior de Produtos da Área de Dispositivos Móveis da Samsung Brasil.

| Foto: Divulgação

O público também teve a oportunidade de testar as tecnologias Super Câmera Lenta (Super Slow Mo), que captura 960 quadros por segundo e oferece detecção automática de movimento, identificando as movimentações no quadro e iniciando automaticamente a gravação, bastando configurar a câmera para esse modo. Além disso, promotores da Samsung ajudaram quem foi conhecer os novos smartphones a criar seu emoji personalizado com a ferramenta My Emoji.



“Sem dúvida, com tantos recursos exclusivos, os novos produtos vieram para proporcionar experiências inovadoras e interativas de comunicação aos consumidores amazonenses”, destacou o diretor presidente do grupo varejista Bemol, Jaime Benchimol.

Os aparelhos chegam às lojas nessa sexta-feira (20) e serão oferecidos nas cores preto, cinza, titânio e em uma nova tonalidade, o ultravioleta, com o preço sugerido de R$ 4.299 para o Galaxy S9 e R$ 4.899 para o Galaxy S9+.