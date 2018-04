Em meio a crise institucional, INPA terá seleção para novo diretor

Manaus - Estão abertas, até o dia 28 de maio de 2018, as inscrições para os candidatos interessados em concorrer ao cargo de diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). Podem se inscrever para o cargo quaisquer cidadãos, brasileiros, natos ou naturalizados, com notório conhecimento e experiência profissional nas áreas de atuação do Inpa, portadores de diploma de doutorado e que atendam aos requisitos previstos no edital.

O edital de abertura para a escolha de um novo dirigente do Inpa para um mandato de quatro anos foi lançado na última sexta-feira (20) pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), no Diário Oficial da União. O processo de escolha é conduzido por um comitê de especialistas nomeado pelo ministro Gilberto Kassab.

Leia também: Sem recursos e pessoal, Inpa pode fechar as portas

Esse sistema de escolha de dirigentes vem sendo praticado pelo MCTIC para os cargos de direção de todas as suas Unidades de Pesquisa com amplo sucesso.



A escolha do novo diretor do Inpa terá origem numa lista tríplice encaminhada ao ministro Kassab pelo comitê de especialistas (Comitê de Busca), que busca identificar nas comunidades científica, tecnológica e empresarial, nomes que se identifiquem com as diretrizes técnicas e político-administrativas estabelecidas para a instituição.

O Comitê de Busca, instituído no dia 27 de março de 2018, é formado pelos cientistas doutor Jailson Bittencourt de Andrade, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), presidente; doutor José Oswaldo Siqueira, do Instituto Tecnológico (ITV); doutor Elíbio Leopoldo Rech Filho, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); professora Ana Maria Giulietti, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); e o professor Evaldo Ferreira Vilela, da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig).



O processo de seleção é composto por análise dos currículos, documentos e proposta dos interessados, exposição oral pública das propostas e entrevista individual perante o Comitê de Busca, conforme o fluxo de inscrições, homologação, apresentações e entrevistas e, por fim, nomeação.



Interessados em concorrer ao cargo devem enviar até o dia 28 de maio, ao presidente do Comitê de Busca, o doutor Jailson Bittencourt de Andrade, os documentos listados no edital para o email: jailsonandrade@gmail.com.

Maiores informações poderão ser solicitados à Diretoria de Gestão das Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais do MCTIC, por meio do endereço eletrônico dpo@mctic.gov.br, ou pelo telefone (61) 2033-8114.

Crise

Com significativos cortes no orçamento que somam quase 40%, no ano passado, e nenhum concurso público para reposição de vagas, desde 2012, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) já enfrenta uma das piores crises da sua existência. Levantamento da Folha de São Paulo mostra que o instituto corre risco de se tornar inoperante, dado o grande volume de aposentadorias.

Edição: Lívia Nadjanara

