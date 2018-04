Conheça tecnologias usadas a favor das escolas em Manaus

Manaus - O mundo eletrônico está mudando diariamente a vida dos seres humanos. Nas escolas a situação não é diferente, onde pulseiras, aplicativos, celulares, computadores, entre outras plataformas online fazem revolução no dia a dia de estudantes do Amazonas.



No começo deste mês, gestores, gerentes e assessores pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação (Semed) foram apresentados à ”Plataforma Faz Sentido”, que será implementada em 16 escolas da rede, atendendo aproximadamente dez mil estudantes por meio de uma parceria entre Prefeitura de Manaus e o instituto Tellus. O objetivo da plataforma é dar apoio às redes de ensino, escolas e professores dos anos finais do ensino fundamental, a partir do diálogo e de exercícios compartilhados.

A titular da Semed, Kátia Schweickardt, ressaltou que o diálogo é fundamental para a construção de uma educação de qualidade e que esse projeto é só uma prova de que o trabalho desenvolvido pela secretaria está sendo reconhecido, uma vez que a Semed vem sendo cada vez mais procurada para estabelecer essas parcerias. “Temos alguns sistemas aqui, mas esse é o primeiro que foca especificamente os alunos”, destacou.

Bruna Waitman, líder do projeto “Faz Sentido”, explicou como a plataforma poderá ser trabalhada em sala de aula. “A ideia da ‘Faz Sentido’ é criar esse ambiente que é online e aberto e permite que qualquer professor, gestor escolar ou gestor de rede acesse esse conteúdo. O objetivo é repensar essa educação, para que ela faça mais sentido para o adolescente e jovem que a gente tem hoje no século 21”.

As pulseiras Schood desenvolvidas pela Positivo Tecnologia chegam à capital amazonense com o objetivo de identificar alunos nas escolas, fazer chamadas automáticas na sala de aula, pagamentos na cantina do colégio, empréstimo de livros na biblioteca e até notificação de chegada da van escolar ou dos pais e responsáveis.

O gerente de produtos da Positivo Tecnologia, Thyago Taher, explica que a ideia de criar a Schood partiu da necessidade de simplificar a rotina escolar e ainda contar com uma ferramenta que gerasse economia de tempo e dinheiro e melhorasse a comunicação com os pais dos alunos.

A pulseira levou cerca de um ano para ser desenvolvida e, durante esse período, diversas instituições que colaboraram nesse processo relataram dificuldades fazendo parte do cotidiano da escola, entre elas, a demora da realização da chamada, que acabava durando 10% do tempo de aula, a falta de controle dos estudantes com o dinheiro para o lanche e as filas gigantescas na saída das escolas, de pais à espera dos alunos.

“Agora, com o uso do produto, podemos receber o feedback de uma instituição de ensino e dos pais e, aos poucos, ir amadurecendo e até criando novas funcionalidades para ele, conforme as necessidades forem surgindo. Atualmente temos cerca de 50 escolas interessadas em adotar a pulseira”, revela o gestor.

Referência em educação no Amazonas, o Colégio Martha Falcão é a instituição escolhida no Brasil para ser a primeira a utilizar as pulseiras Schood. Mais de 400 alunos da instituição usarão a solução que funciona como um identificador único, permitindo acesso à escola.

Em um mundo com gerações cada vez mais conectadas, a diretora das Instituições Nelly Falcão de Souza (INFS), professora Nelly Falcão, aponta que o uso de novas tecnologias é um verdadeiro aliado à educação, pois além de contribuir para o ensino, motiva e estimula os alunos da instituição.

