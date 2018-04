Gamer representará o AM em competição de futebol digital

Manaus - O jogador profissional do simulador FIFA 18, Wendell Monteiro, vai representar o Amazonas na competição FIFA 18 Final, em São Paulo, torneio que dá vaga direta para o FIFA eWorld Cup 2018, campeonato mundial do game, realizado pela Eletronic Esports World Cup (ESWC), que acontece nos dias 28 e 29 de abril, na capital paulista.

Natural de Brasília, o atleta de futebol digital mora há um ano em Manaus e nesse pouco tempo já trouxe para o Estado a medalha de ouro da 65ª edição dos Jogos Universitário Brasileiro (JUBs), desbancando outros 18 participantes do país. “É a segunda vez que viajo esse ano para participar de torneios fora do Amazonas. Agora, vou para mais uma viagem para tentar trazer mais um título para casa”, disse Wendell.

A carreira do gamer do Amazonas já acumula pelo menos 300 títulos da modalidade de futebol digital, sendo ele campeão em três estados brasileiros e um dos cinco melhores da América Latina.

A competição contará com os melhores jogadores do mundo de Xbox One e PlayStation 4 competindo por uma premiação total de US$ 10 mil e terá o mesmo formato nas duas datas: sábado (28) será dia dos pro players de PS4, enquanto os apaixonados por XOne jogarão no domingo (29).

O torneio de cada plataforma terá quatro grupos com quatro jogadores, com partidas no modelo todos contra todos. Depois, apenas os dois melhores de cada grupo passarão para as quartas-de-final - que serão disputadas em eliminação simples. Os campeões das duas modalidades receberão vaga direta para a eWorld Cup Grand Final 18.





