Alerta: promoção do O Boticário para o Dia das Mães é fake

Manaus - Começou a circular em grupos de Whatsapp, nos últimos dias, uma mensagem informando sobre uma promoção do O Boticário para o Dia das Mães. Entretanto, a informação é falsa e está sendo divulgada por criminosos, com o objetivo de roubar dados das vítimas.

“Ganhe um KIT Dia das Mães na O Boticário! Entre no link abaixo e siga o passo a passo para ganhar o seu”, diz a mensagem.

Leia também: Crimes virtuais no AM ultrapassam meio milhão de reais

Ao clicar no link, o usuário é enviado para sites que roubam suas informações pessoais ou instalam programas maliciosos em seu celular. Essas informações podem ser empregadas em fraudes posteriores.

Em sua página oficial no Facebook, O Boticário negou a promoção e afirmou que se trata de uma notícia falsa.

“Recebeu uma mensagem no Whatsapp ou em outra rede social sobre kit de dia das mães? É falsa! Lembre-se: as nossas ações são sempre divulgadas em nossas redes oficiais, ok? Não se deixe enganar!”, diz o comunicado

Leia mais:

Bullying e pornografia estão entre os principais desafios da internet

Gamer representará o AM em competição de futebol digital

Conheça tecnologias usadas a favor das escolas em Manaus