Morre ator Burt Reynolds aos 82 anos

Reynolds foi o ator mais rentável de Hollywood de 1978 a 1982 e chegou a ter quatro filmes seus sendo exibidos no circuito comercial americano ao mesmo tempo. | Foto: Divulgação

O ator, diretor e produtor cinematográfico americano Burt Reynolds morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, no Jupiter Medical Center, no sul da Flórida, vítima de ataque cardíaco.



Reynolds foi o protagonista de filmes como Amargo Pesadelo (1972), Agarra-me se Puderes (1977) e Boogie Nights – Prazer sem Limites (1997), de Paul Thomas Anderson, pelo qual venceu o Globo de Ouro e recebeu uma indicação ao Oscar, interpretando um diretor de filmes pornô.

Reynolds se tornou mais conhecido por seus papéis em filmes de ação – muitas vezes, dispensando o uso de dublês – e comédias românticas, como Encontros e Desencontros (1979), A Melhor Casa Suspeita do Texas (1982), Amigos Muito Íntimos (1982) e Meus Problemas com as Mulheres (1983).

Reynolds foi o ator mais rentável de Hollywood de 1978 a 1982 e chegou a ter quatro filmes seus sendo exibidos no circuito comercial americano ao mesmo tempo. Por causa dos personagens, também era considerado um sex symbol da época.

Nos últimos anos, vinha sofrendo de problemas de saúde. Precisou passar por uma cirurgia no coração e se internou em uma clínica de reabilitação em 2008 para tratar vício em analgésicos contraído depois da operação.

