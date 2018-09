Marcelo Tas faz palestra gratuita sobre inovação na era digital

Manaus - O jornalista Marcelo Tas, consultor em comunicação, autor e diretor de TV, realiza palestra gratuita em Manaus no próximo dia 09 de Outubro, às 20h, sobre o tema “Inovação: a criatividade na era digital”.

A iniciativa integra a programação do Experience Day (E-Day) 2018, feira de profissões voltada a estudantes e parceiros, realizada pela Faculdade Martha Falcão | Wyden, na capital amazonense, pelo quarto ano consecutivo.

O evento tem como objetivo fomentar em empreendedores, parceiros, alunos e futuros alunos, a busca por novas ideias e soluções que permitam redimensionar a visão de mundo e proporcionar empoderamento aos atores do segmento educacional para que atuem de forma diferenciada no mercado em geral.

Considerado um dos maiores eventos de integração, entretenimento e inovação do grupo Adtalem Educacional do Brasil, o E-Day já é tradição nas instituições que integram o grupo, movimentando, em 2017, aproximadamente 10 mil pessoas em feiras e palestras gratuitas pelo País.

Atividades

Durante todo o dia, serão realizadas atividades voltadas aos públicos interno e externo. No período matutino e vespertino, a Feira de Profissões, é o momento reservado aos alunos de Ensino Médio, que participam de oficinas e mini workshops, como forma imersão no conceito de educação de qualidade internacional e de interação com a futura profissão.

O encerramento acontece com a palestra magna do jornalista Marcelo Tas, às 20h, na quadra de esportes da faculdade. Na ocasião, o convidado nacional irá abordar o conceito de revolução digital e a oportunidade de vivermos em rede para aprimorar, com criatividade, a troca de saberes e afiar a pontaria das nossas buscas.

A palestra é aberta ao público em geral. Para participar, é preciso fazer a inscrição por meio do link https://www.wyden.com.br/fmf/evento/experience-day-2018

e doar 2 kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar. Após a inscrição pelo formulário, o participante deve trocar os alimentos pela pulseira de acesso ao evento na Coordenadoria de Apoio e Suporte ao Aluno (Casa), de 8h às 12h e de 14h às 19h, na faculdade (Rua Natal, nº 300 – Adrianópolis – em frente ao Ragazzo).





SERVIÇO

O QUÊ: Experience Day 2018 (E-Day)

QUANDO: 09 de Outubro de 2018

ONDE: Faculdade DeVry Martha Falcão (Rua Natal, 300 – Adrianópolis) – Em frente ao Ragazzo

HORÁRIO: das 9h às 21h / Palestra: às 20h

QUANTO: Gratuito (para palestra é preciso trocar o ingresso por dois quilos de alimento não perecível)

