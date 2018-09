Escola Agroecológica do Século inova no ensino sustentável em Manaus

Manaus - As constantes transformações sociais, impulsionadas por avanços tecnológicos típicos do Século XXI, implicam o estabelecimento de um pensamento complexo, capaz de identificar as diversidades sociais, as transformações ambientais e a evolução tecnológica. Para atingir este objetivo, o Século entrega formação integral, possibilitando, por meio da interdisciplinaridade e do ensino por projetos, a construção de uma visão de mundo aportada no privilégio à aplicabilidade do conhecimento.



Assim, no âmbito escolar, as atividades que aproximam o aluno da sua realidade tornam-se uma necessidade porque promovem a interação do ser humano com o ecossistema. Para isso, é preciso articular diversas disciplinas em favor da construção de um conhecimento real, prático e sustentável. Daí é que o Século, na qualidade de escola de conhecimento integral, aportou a sua decisão metodológica de adotar a inédita estratégia de criar outras escolas no seu complexo organizacional: as “escolas dentro da escola”. A ideia é permitir ao aluno percorrer os caminhos interdisciplinares do conhecimento sem as fronteiras das disciplinas, criando um todo flexível e garantindo a aplicação dos conteúdos formais por meio de estratégias que contemplam o mosaico das ciências.

O Século abraça como ponto de partida um dos maiores desafios da sociedade: a preservação do meio ambiente, olhando sempre para a necessidade de minimizar a devastação provocada pelas atividades humanas. O extrativismo – prática que se utiliza dos recursos naturais existentes sem considerar os tempos de recuperação – tem perdido força, cedendo lugar às iniciativas que preveem a utilização dos recursos naturais de modo racional, a fim de que o ambiente se torne autossustentável.

Nessa esteira é que surge a Escola Agroecológica do Século, para dar ênfase ao modelo de agricultura sustentável, cujo principal objetivo é a produção limpa de alimentos mais saudáveis e naturais. Tudo isso baseado no uso racional dos recursos naturais e na utilização de produtos orgânicos na manutenção das plantações.

Por que Agroecologia na Educação?

A Escola Agroecológica do Século possibilita aos alunos produzirem conhecimento complexo por meio da interdisciplinaridade. Com esse raciocínio, busca concordar com as palavras do filósofo e sociólogo Edgar Morin, para quem a interdisciplinaridade “possibilita, através das disciplinas, a transmissão de uma visão de mundo mais complexa”, contribuindo com a formação integral do ser humano.

Para Francisca Castro, Mestre em Agroecologia do Trópico Úmido, e professora da escola, uma das maiores oportunidades oferecidas pelo ambiente é a possibilidade de que o aluno vivencie o que aprende em sala de aula. “Por exemplo: a professora de Matemática pode trabalhar os conceitos de área e perímetro nos canteiros; a professora de Ciências pode explorar a biologia dos anelídeos, mostrando as minhocas do minhocário; podemos falar de História do Brasil enquanto trabalhamos a planta que deu origem ao nome do nosso país”, comentou Castro.



Na Escola Agroecológica do Século também são realizadas atividades como a compostagem, o minhocário, o cultivo de plantas medicinais e PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais). Castro ainda ressalta a importância sobre o consumo de PANCs, geralmente consideradas sem importância, mas que possuem alto valor nutritivo. “Na escola agroecológica, são cultivadas espécies de hortaliças adaptadas à nossa região, as PANCs, para que os alunos tenham a oportunidade de conhecer, cultivar e consumir novas variedades de plantas com valores nutricionais bem significativos.”

Ao mesmo tempo, a Escola Agroecológica criou espaços em que funcionam hortas de apoio ao restaurante da escola, onde são cultivadas hortaliças como: tomate, acelga, cheiro-verde, coentro, cebolinha, pepino, alface, quiabo e couve. Esses espaços de cultivo estão distribuídos por toda a escola e já representam uma ótima parcela dos vegetais que entram na composição do cardápio do dia a dia.

Assim, utilizando-se das vantagens da Agroecologia, o Centro Educacional Século estimula seus alunos à renovação natural, ao mesmo tempo em que apresenta a importância da manutenção da biodiversidade e fortalece uma visão de mundo comprometida com a sustentabilidade.

