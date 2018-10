Inpa seleciona 17 bolsistas para pós-doutorado

Nos dois editais as bolsas terão início a partir de dezembro de 2018 com vigência de até 36 meses. | Foto: Divulgação

Manaus -O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC), por meio da Coordenação de Capacitação (Cocap), está com inscrições abertas em dois editais para a seleção de 17 candidatos para bolsas de Pós-Doutorado. As inscrições podem ser feitas de 05 de outubro a 05 de novembro.



No Edital Inpa Cocap Nº 22/2018, serão selecionados 15 bolsistas para atuar nos quatro focos de pesquisas da Instituição, organizados nas coordenações de Biodiversidade (Cobio), Dinâmica Ambiental (Cedam), Sociedade, Ambiente e Saúde (Cosas) e Tecnologia e Inovação (Cotei).

O Edital oferece duas bolsas para atuar no Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera da Amazônia (LBA), com trabalhos dentro da temática de Desenvolvimento de Pesquisa sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos.

As pesquisas serão voltadas para as áreas de Hidrologia de Superfície e Química da Água e de Gestão de Dados em Micrometeorologia.

Nos dois editais as bolsas terão início a partir de dezembro de 2018 com vigência de até 36 meses.

O valor da bolsa é de R$ 4.100,00 e será paga pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

As inscrições serão realizadas por meio do envio de documentos para a Cocap, no endereço eletrônico cocp@inpa.gov.br.

Os resultados serão divulgados no site do Inpa, no endereço http://portal.inpa.gov.br

a partir do dia 29 de novembro deste ano.

