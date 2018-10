Musa realiza exposição de aranha e serpentes em Manaus

Manaus - O Museu da Amazônia preparou uma programação especial para o Dia das Crianças, 12 de outubro. Além de trilha guiada e visitação na torre de observação, ocorrerá exposição de aranhas e serpentes e oficina de pintura corporal com urucum. O horário de funcionamento do museu, que está localizado no bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus, será de 8h30 às 17h, mas os portões fecham às 16h.

Programação - 11 de outubro

O grande diferencial da Semana da Criança será na quinta-feira (11 de outubro). O Musa vai receber crianças de escolas públicas municipais e estaduais para atividades diferenciadas, através de agendamento.

Entre as novidades do dia estão a exposição de aranhas e serpentes e uma oficina de pintura com urucum ministrada pelo artista visual Fabiano Barros. Fabiano iniciou sua pesquisa em grafismo com tintura de jenipapo em 2006 e tem como propósito principal o resgate da arte no corpo com a tintura, um conhecimento dos povos originários da floresta.

Também na quinta-feira os monitores do Museu da Amazônia vão levar os grupos de estudantes com idade entre 6 a 12 anos para as visitas guiadas no aquário de peixes amazônicos, no lago de vitórias-régias, no laboratório experimental de borboletas e no serpentário. No fim do passeio, todos se reúnem para brincar com o jogo da memória das serpentes e as atividades de desenho sobre o que viram nas trilhas.

Inscrições gratuitas para a quinta-feira limitadas para grupos de 20 alunos por escola pelo e-mail agendamento@museudaamazonia.org.br.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus tem programações especiais durante a Semana da Criança

Saiba os horários do comércio para este feriado da Padroeira do Brasil