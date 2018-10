Astronauta Marcos Pontes é atração do 'Torneio de Robótica' no Sesi

Manaus - O evento de lançamento do Torneio de Robótica First Leo League terá a participação do astronauta Marcos Pontes, a partir das 8h30, desta quarta-feira (31). Na ocasião, ele irá falar sobre a missão que o levou à Estação Espacial Internacional (ISS) em 2006. A entrada é gratuita e para a edição deste ano o tema escolhido foi ‘Into Orbit’ (Em órbita), em alusão a primeira missão espacial vivida pelo brasileiro, batizada de “Missão Centenária”.

Promovido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), o evento será realizado no Sesi Clube do Trabalhador, situado na Alameda Cosme Ferreira, bairro São José, zona Leste. Na programação de lançamento o pós-doutor em Física pela Universidade do Tennesse e docente da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Hidembergue Ordozgoith da Frota, também irá proferir uma palestra sobre a “Física e a Robótica”.

O Torneio de Robótica First Lego League envolve alunos de escolas públicas e privadas de toda a região Norte. Cerca de 300 alunos e técnicos de 27 equipes inscritas devem participar desta temporada. A competição, a ser realizada nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, é voltada para crianças e jovens, de 9 a 16 anos, e tem por objetivo estimular a criatividade e raciocínio lógico, buscando sempre soluções inovadoras para situações da vida real.

