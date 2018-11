Inpa chama pesquisadores para edital de doutorado em ecologia

Manaus - O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), divulgou processo seletivo para o curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biologia - Ecologia (PPG-Ecologia) para ingresso em 2019. As inscrições poderão ser feitas de 1º a 30 de Novembro.

Segundo o Edital nº 25/2018 , serão oferecidas seis vagas, sendo quatro para início em janeiro de 2019 e duas para o mês seguinte. A seleção será composta por duas etapas. A primeira é a avaliação do projeto de pesquisa (eliminatória) e a segunda é a classificação das candidaturas aprovadas na primeira etapa.

Os projetos dos candidatos devem se enquadrar uma das sete linhas de pesquisa do PPG-Ecologia, sendo ecologia de comunidades, ecologia de ecossistemas, ecologia de populações, ecologia de organismos, ecologia humana, ecologia evolutiva e biogeografia e conservação e manejo dos recursos naturais da Amazônia.

A concessão de bolsas de doutorado será efetuada de acordo com a disponibilidade do programa, seguindo a exigibilidade das agências de fomento e a ordem de classificação. Cada projeto será avaliado por quatro pesquisadores doutores selecionados pelo conselho do programa.

Os avaliadores serão responsáveis pela recomendação e aprovação ou revisão/reprovação do projeto apresentado. A lista dos candidatos classificados será encaminhada por e-mail a todos os inscritos e divulgada no site do Inpa .

Para realizar a inscrição, o candidato deve enviar os documentos listados no edital em formato digital para o e-mail pgeco.inscricao@gmail.com.

Com informações da assessoria*

