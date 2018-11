ESBAM realiza 11ª Feira do Empreendedorismo do Curso de Administração

O evento é gratuito e aberto ao público em geral | Foto: Divulgação

Artesanato, culinária, moda sustentável, saúde, negócios de impactos sociais e muito empreendedorismo marcam a “11ª Feira do Empreendedorismo da Esbam” que acontece nesta sexta-feira (9), a partir das 19h no estacionamento da faculdade Esbam, localizada na Rua Leonor Teles, 153, conjunto Abílio Nery, Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. O evento é gratuito e aberto ao público em geral.

A Feira recebe a organização dos alunos do 4º e 8º períodos do curso de Administração da Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam) e tem como foco principal incentivar a cultura do empreendedorismo nos acadêmicos.

“Nossa proposta é fazer com que os futuros profissionais saiam da faculdade com as habilidades pertinentes ao empreendedorismo e saibam como agir na prática atuando em seu próprio negócio, além de motivá-los a serem profissionais de sucesso e a trabalhar com parcerias no mundo dos negócios. Assim, eles terão uma visão mais ampla do empreendimento global”, explica a coordenadora do curso de Administração, professora Silce Brasil.

Segundo a coordenadora, cerca de 200 alunos são esperados para a ação. Alguns dos parceiros que estão confirmados no evento são: Ver Bem Amazonas; The Ladies Brechó; Mimos Artesanato; Docerias, entre outros.

Haitianos

Um dos projetos em destaque da feira é a fábrica de picolé São Geraldo que foi criada para ajudar os haitianos refugiados em Manaus. Os picolés são vendidos ao preço simbólico de R$ 1,25 e o valor arrecadado é direcionado ao sustento dos abrigados.

O projeto foi criado pela paróquia de São Geraldo que também cedeu o espaço no prédio anexo para que os haitianos pudessem ter um meio de sobrevivência e sustentar seus familiares. Atualmente, cerca de 70 famílias são beneficiadas com a ação.

“Eles (haitianos) mesmos produzem e vendem os picolés em todas as regiões de Manaus. Esse tipo de projeto faz com que os nossos alunos, além de ter uma visão empreendedora, também possam vislumbrar a questão da sustentabilidade social que é o terceiro ponto da economia mundial, o que vem agregar conhecimento para nossos acadêmicos e deixá-los mais preparados para o mercado de trabalho”, enfatiza Silce Brasil.

A Feira de Empreendedorismo da Esbam acontece todos os anos e recebe a coordenação do curso de Administração da Instituição.

