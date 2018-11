Celulares iPhones da geração 2018 chegam às lojas neste sábado (10)

Os modelos iPhone XS e iPhone XS Max chegam como os mais avançados do mercado | Foto: Divulgação





Manaus - Chegando como um divisor de águas no mercado da tecnologia entre os aparelhos móveis, os celulares iPhone apresentam a cada novo modelo, novas oportunidades de perceber o mundo por meio das ferramentas inovadoras que a marca apresenta.

Neste sábado (10) chega nas lojas da capital a nova geração dos aparelhos, que em 2018 apresenta os modelos iPhone XS e iPhone XS Max, os mais avançados de todos os tempos.

Os iPhones chegam ao mercado para revolucionar os aparelhos de smartphone – os modelos iPhone XS e iPhone XS têm, respectivamente, 5,8 e 6,5 polegadas, Super Retina, que oferecem brilho notável e negros verdadeiros ao mostrar 60% maior alcance dinâmico em fotos HDR.

Novas Configurações

Os aparelhos trazem um sistema de câmera dupla aprimorado, que oferece recursos inovadores de foto e vídeo, Chip A12 Bionic com Neural Engine de última geração, Face ID mais rápida, além de som estéreo mais amplo.

Outro destaque é que a vida útil da bateria está maior, além de uma melhor resistência à água. Os smartphones apresentam ainda um belo acabamento e em três cores - cinza espacial, prateado e um novo dourado.

O iPhone XS Max oferece uma experiência diferenciada, com mais de 3 milhões de pixels para vídeos, filmes e jogos, oferecendo a maior exibição de todos os tempos em um iPhone. Ambos os telefones introduzem o Dual SIM no iPhone através do uso de um nano-SIM e e-SIM digital.

iPhone XR

Em seu último lançamento, a Apple também apresentou o modelo iPhone XR. Com tela inteira e design de alumínio com um display de Retina Líquida de 6,1 polegadas - a mais precisa do mercado, com amplo suporte de cores e True Tone para uma visualização mais natural.

O iPhone XR apresenta A12 Bionic com Neural Engine de última geração, o Sistema de câmera TrueDepth, Face ID mais rápida, um avançado sistema de câmera que cria retratos dramáticos usando uma única lente de câmera, o LTE Advanced para velocidades de download rápidas e seis belos acabamentos.

Facilidades

Novos e atuais clientes TIM Black terão descontos especiais caso optem por um plano TIM Pós com fidelização. O iPhone XR de 64GB sai por R$ 4.499 no TIM Black 10GB + 10GB, por exemplo. Nessas ofertas, os consumidores contam com redes sociais ilimitadas e ligações também ilimitadas para qualquer operadora e lugar do Brasil com código 41 e acesso ao TIM Music by Deezer, maior plataforma de streaming do mundo com mais de 40 milhões de músicas, ao TIM Banca Virtual, que tem mais de 60 títulos disponíveis, e ao TIM Protect Backup, com 30GB de espaço para armazenamento.

O cliente ainda conta com o bônus de +100GB para parceiros de vídeo da TIM como Netflix e Youtube até o dia 30 de novembro.





