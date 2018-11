Cientistas criam molécula capaz de armazenar energia solar por 18 anos

O processo envolve captação da luz solar pelo teto de casas e prédios, e a energia gerada é mantida em estado líquido | Foto: Reprodução





Cientistas da Universidade de Tecnologia de Chalmers, na Suécia, criaram uma molécula capaz de armazenar energia solar por até 18 anos. O processo envolve captação da luz solar pelo teto de casas e prédios, e a energia gerada é mantida em estado líquido.

No estudo, os pesquisadores descrevem o sistema, chamado Armazenamento de Energia Térmica Molecular (MOST, na sigla em inglês). Para criar a molécula, a luz solar é captada por um coletor solar térmico localizado no teto de construções, capaz de rastrear o caminho do sol como uma antena parabólica.

Com a energia do sol, o sistema gera a molécula, que é feita de carbono, hidrogênio e nitrogênio e posteriormente transformada em um “isômero rico em energia”, capaz de ser armazenado em forma líquida e à temperatura ambiente por até 18 anos. Quando é necessário utilizar a energia, um catalisador é usado para liberar uma grande quantidade de calor.

Segundo os pesquisadores, o processo inteiro é livre de emissões de gases poluentes. Embora tenha comprovado que o sistema é viável, a equipe agora deseja que tudo funcione perfeitamente. Eles querem aumentar capacidade de liberação da temperatura para pelo menos 110 °C (atualmente, a molécula é capaz de liberar energia a 64 ºC), com o objetivo de tornar a tecnologia comercial em 10 anos.





Leia mais:

Aneel: Conta de luz pode ter bandeira amarela ou até verde em dezembro

Consumidores reclamam de aumentos abusivos na conta de energia do AM

Ruas no escuro? Prefeitura lança app de serviços na iluminação pública