Como descobrir uma traição, de acordo com a ciência

Mesmo sem entender uma palavra, podemos saber características importantes ao ouvir a voz das pessoas. Na maioria das vezes, conseguimos distinguir características biológicas como sexo, tamanho corporal, força física, idade e maturidade sexual.

Com um pouco mais de atenção, também é possível extrair outras informações, como atratividade, fertilidade e até mesmo a probabilidade que uma pessoa tem de cometer traições.

Uma teoria popular entre psicólogos evolucionistas chamada “pais versus mulherengos” sugere que, em relacionamentos heterossexuais, homens com características mais masculinas e dominantes não são muito paternais e geralmente se dedicam menos a seus filhos e netos comparados a homens não tão masculinizados. No entanto, segundo a teoria, mulheres geralmente preferem homens com vozes mais fortes e masculinas, especialmente quando estão no período fértil.

Os psicólogos associam esse comportamento à suposição de que homens com vozes mais graves poderiam gerar filhos geneticamente mais saudáveis. Por outro lado, eles também costumam ser classificados pelas mulheres como mais propensos a trair e menos confiáveis em geral, sendo preferidos para relacionamentos de curto prazo. Isso sugere que elas usariam algo nas vozes masculinas para tentar avaliar as chances de serem traídas e o nível de confiança que podem depositar nos parceiros.

