Bolsa Universidade contabiliza mais de 35 mil inscrições

Manaus - Com 28.329 bolsas integrais 100% e parciais de 75% e 50% em cursos de graduação em 14 instituições parceiras para pessoas de baixa renda, o Programa Bolsa Universidade, da Prefeitura de Manaus, até às 12h desta sexta-feira (16), já contabiliza um total de 35.503 inscritos.

As informações são da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), coordenadora do programa. Candidatos têm até as 9h do próximo dia 26 para efetuar inscrição exclusivamente pelo site: http://portalespi.manaus.am.gov.br.



A estimativa, segundo a diretora-geral da Espi, Stela Cyrino, é superar o quantitativo registrado no ano passado de mais de 65 mil inscritos. “Esse número demonstra a credibilidade do programa junto à população.

O compromisso do prefeito Arthur Virgílio Neto em oportunizar condições de formação superior a pessoas de baixa renda vislumbra uma cidade global, no futuro, com pessoas qualificadas para o mercado de trabalho”, afirma.

Cyrino destaca que é fundamental que o candidato leia atentamente o edital antes de realizar sua inscrição, no portal da Espi. “A primeira fase de seleção é totalmente online. Essa leitura vai dirimir dúvidas e permitir uma inscrição correta aos candidatos”, frisa.

Perfil

Podem concorrer às mais de 28 mil oportunidades pessoas que residem em Manaus, com renda inferior a um salário mínimo e meio por pessoa da família, que ainda não tenham diploma de nível superior. “Candidatos residentes em outros municípios ou que queiram fazer uma segunda graduação serão desclassificados por não atenderem aos pré-requisitos estipulados no edital”, destaca a diretora-geral.

Além disso, não estão aptos a participar do processo seletivo candidatos que estão matriculados em instituição de ensino superior pública ou que são beneficiados com bolsas de graduação de outros programas de inclusão sócio-educacional públicos ou da iniciativa privada. “O candidato precisa ter concluído o ensino médio ou concluir até 31 de dezembro deste ano”, ressalta.

Instituições



Nesta edição, 14 instituições participam do processo seletivo: Ciesa, Fametro, Maurício de Nassau, Esbam, Faculdade Boas Novas, Martha Falcão, Dom Bosco, Santa Teresa, Fucapi, IAES, Materdei, Uninorte, Estácio e Nilton Lins.

Resultados

Após a fase de inscrições online, que encerram às 9h do dia 26/11, a Espi realizará o cruzamento de dados dos candidatos. O resultado, com a primeira chamada para entrega de documentação, sai no dia 28/11.

