Concurso de Letramento em Programação e Robótica é ministrado no AM

Manaus – Com o tema ‘Inovação para Sustentabilidade’ a capital do Amazonas recebe nos dias 22 e 23 de novembro, a 3ª edição do Concurso de Letramento em Programação Robótica realizado pela Prefeitura de Manaus.

O evento deve acontecer no auditório da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM), na Avenida Maceió, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da cidade.

O objetivo do concurso é promover a prática de programação e a multialfabetização dos estudantes participantes, bem como o compartilhamento de conhecimento e o desenvolvimento da criatividade e autoria. O concurso acontece por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O concurso reunirá aproximadamente 430 alunos de 43 escolas da rede municipal de ensino do 1° ao 9° ano do Ensino Fundamental, que fazem parte do Clube Procurumim. Serão apresentados trabalhados sobre Letramento em Programação, Pensamento Computacional, Ensino Hibrido, Kodu, Blockly, Scratch, Robótica Educacional com os kits de robótica nas unidades de ensino, dentre outros.

