Alunos de Manaus desenvolvem projetos de robótica para astronautas

Um dos projetos desenvolvidos pela escola visa à qualidade de vida de astronautas | Foto: Divulgação

Manaus -Concorrendo com projetos tecnológicos que podem, inclusive, ajudar na detecção de doenças e na manutenção da qualidade de vida dos astronautas em missão ao planeta Marte, alunos da escola de robótica "Manaós Tech for Kids" disputam o torneio de robótica First Lego League 2018/2019, com cinco projetos.

First Lego Legue

O desafio irá levar estudantes de 80 países, de nove a 16 anos, a conquistarem várias premiações, no First lego League, considerado o maior campeonato de robótica para jovens e crianças do mundo. O evento tecnológico inspira competidores e faz com que os participantes busquem soluções inovadoras para problemas propostos.



A Manaós Tech participa esse ano com cinco projetos que foram criados e desenvolvidos exclusivamente pelos próprios alunos da única escola de robótica genuinamente amazonense. Meninos e meninas entre 13 e 15 anos criaram as ideias e depois levaram para votação, até escolherem os trabalhos que entraram na disputa do torneio de robótica.

Gravita

O aluno Iwin Leite de Oliveira, 14 anos, estuda na Manaós Tech há um ano e participa do projeto "Gravita", com outros cinco alunos. Eles criaram um sistema para incentivar e motivar astronautas a realizarem exercícios físicos de uma forma mais divertida e lúdica, além de cuidarem da qualidade de vida enquanto estiverem no espaço.

"É muito bacana estudar na Manaós Tech porque aqui temos oportunidades de desenvolver muitos projetos como esse e outros mais", salienta Iwin.

A escola de robótica Manaós Tech for Kids disputa a competição com cinco equipes, com diferentes trabalhos.

Leia mais:

Escola de robótica terá matrícula gratuita para meninas este mês

Manaus é palco da Primeira feira do Polo Digital no Studio 5