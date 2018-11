UEA e Colégio Século promovem palestra na área de saúde

A programação também contará com uma apresentação artística do maestro Paulo Marinho e da cantora soprano Dhaijana Nobre | Foto: Divulgação

Manaus - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com o Colégio Século, apresenta na segunda-feira (3), às 19h30, a palestra “Educação no século XXI: tecnologias exponenciais para a educação de qualidade e para o ensino da saúde”.

Para proferir a palestra, virá a Manaus o médico Chao Lung Wen, coordenador do Núcleo de Telemedicina e Telessaúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).



O evento é gratuito e voltado para acadêmicos, professores e profissionais das áreas de Medicina e Odontologia e para todos aqueles que se interessam pelos estudos e reflexões a respeito de como a tecnologia tem modificado a atuação dos profissionais da saúde e nos mercados de trabalho onde eles atuam.

A programação será realizada no auditório do Colégio Século. Há estacionamento disponível para os participantes sem cobrança de taxas.

A programação também contará com uma apresentação artística do maestro Paulo Marinho e da cantora soprano do coral do Amazonas e solista dos festivais de ópera, Dhaijana Nobre.

O palestrante

Chao Lung Wen é médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), possui doutorado pelo Departamento de Patologia da FMUSP, Disciplina Informática Médica e Livre Docencia pela Disciplina da Telemedicina.

Atualmente é professor da FMUSP e chefe da disciplina de Telemedicina, Médico III do Laboratório de Investigação Médica do HC- FMUSP e líder do grupo de pesquisa da USP em Telemedicina e Telessaúde no diretório de pesquisa do CNPq/MCT.

