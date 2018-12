Vídeo: Adolescente de 15 anos passa em 3º no vestibular da UEA

A rotina de Rodrigo é intensa. O garoto cursa o ensino médio em escola pública e ainda arranja tempo para intensificar os estudos em casa e no curso preparatório | Foto: Divulgação

Manaus - Um adolescente de 15 anos passou pela segunda vez para Medicina na Universidade Estadual do Amazonas (UEA), e agora ele e a família estão em busca da autorização para ele começar a estudar já que o rapaz ainda nem terminou o ensino médio.

A rotina de Rodrigo Mesquita Cardoso é intensa. O garoto cursa o ensino médio em escola pública e ainda arranja tempo para intensificar os estudos em casa e no curso preparatório.

A mãe dele, Maristela, leva e busca o menino todos os dias. Ela abriu mão do emprego para se dedicar aos filhos e todo esse zelo já garantiu ótimos resultados.

Prova de que o Rodrigo é um rapaz aplicado nos estudos. Com apenas 15 anos de idade, o menino passou duas vezes no vestibular para medicina da UEA.

No ano passado o jovem ficou em 12º lugar no vestibular Macro da UEA. Esse ano ele tentou de novo e ficou em 3º. O professor diz que, com a primeira experiência, Rodrigo aprimorou os conhecimentos e que ele está preparado para cursar o ensino superior.

Só que para ingressar no curso, eles vão precisar pedir emancipação por via judicial, já que o menino não tem idade mínima para solicitar um provão por meio de supletivo da Secretaria de Educação do Amazonas (SEDUC).

Agora fica a expectativa para conseguir vencer mais essa etapa e ele ser tornar um dos mais jovens acadêmicos de medicina do Amazonas.

