Projeto voltado a comunidades pede votos para receber financiamento

Manaus - O Projeto Cosmos submeteu o "Fabuloso Circo da Ciência" para o edital "Educar para Transformar", do Instituto MRV Engenharia. Os estudantes voluntários querem levar astronomia, física, química, robótica e computação para comunidades de dez bairros de Manaus, engajando pais e filhos no processo de aprendizagem. Para isso, eles precisam de ajuda para vencer a votação popular e receber o financiamento de R$ 100 mil.

Para apoiar, é muito simples: basta fazer um rápido perfil no Instituto MRV Engenharia e votar no Fabuloso Circo da Ciência, por meio deste link: https://goo.gl/x1ugEd . É só isso mesmo: simples, de graça e com transparência. A votação vai até nesta quinta-feira (13).

Segundo a criadora do Projeto, Carlla Vicna, o Cosmos quer também levar conteúdo relacionado a saúde e sustentabilidade. “E nessa mistura envolver não só os voluntários, e sim vários outros projetos sociais de educação que atuam na capital. O financiamento é muito importante para realizarmos mais esta etapa em Manaus”, assinalou.

Projeto Cosmos

Nas palavras da própria Carla, o Cosmos é formado por um grupo universitários apaixonados por astronomia e que decidiu compartilhar conhecimento e fazer algo pela educação. Eles perceberam que o tema não é muito abordado nas escolas, “o que é um desperdício, já que nos ensina muito sobre o mundo a nossa volta e tem a capacidade de despertar interesse pela ciência de uma forma encantadora”.

“Então, nos dedicamos a dar cursos e oficinas ensinando sobre o Sistema Solar, Constelações, Formação do Universo e muito mais sobre Astronomia nas escolas da nossa cidade, sempre de maneira gratuita e em conjunto com a comunidade”, completou a voluntária.

Mais informações sobre a proposta que está em votação pode ser vista aqui: https://youtu.be/muq26_F05RE.

