Atenção: começa o cadastro reserva de vagas do Bolsa Universidade

Manaus - Candidatos que ficaram em cadastro de reserva na primeira e segunda chamadas do Programa Bolsa Universidade terão mais uma oportunidade. A Prefeitura de Manaus abre, a partir das 8h desta sexta-feira (14), remanejamento para 10 mil bolsas remanescentes do programa, no site da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) — portalespi.manaus.am.gov.br .

Segundo a diretora-geral da Espi, Stela Cyrino, as vagas disponibilizadas nesta fase do processo seletivo são remanescentes de candidatos convocados nas chamadas que não compareceram ou não apresentaram documentação comprobatória regular ao programa.

“Os candidatos que não entregaram a documentação foram desclassificados e os que ficaram na reserva têm essa nova chance para conseguir uma vaga com essas bolsas que restam”, explica.

O prazo para participar dessa fase vai até as 17h da próxima segunda-feira (17), alerta o diretor executivo da Espi, Helder Câmara.

“Quem participar do remanejamento terá a oportunidade de trocar a instituição, o turno e os cursos, de acordo com as vagas em aberto. Quando o candidato entra no portal consegue visualizar as instituições e as vagas que ainda sobraram naquela instituição”, explica.

A divulgação do resultado do remanejamento e a lista da terceira chamada para entrega de documentação sai na manhã da próxima terça-feira, (18). A lista, bem como o resultado individual por candidato, poderão ser consultados no site da Espi: portalespi.manaus.am.gov.br.

Entrega de documentos

Nos dias 19 e 20 deste mês, os candidatos selecionados deverão comparecer à sede da Espi para entrega de documentação. No portal da Espi, encontra-se o edital do programa, que contém a lista de documentos pessoais e comprobatórios de escolaridade e renda que devem ser apresentados pelos classificados.

Desde 2009 e em sua 11ª edição, o Bolsa Univeridade disponibilizou para acesso em 2019 um total de 28.329 bolsas de 50%, 75% e 100%, para cursos de graduação a pessoas com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo.

Nesta edição, o programa conta atualmente com 14 Instituições de Ensino Superior (IES) parceiras:

Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa), Centro Universitário Fametro, Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Faculdade Boas Novas (FBN), Faculdade Martha Falcão Wyden, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Faculdade Santa Teresa, Fucapi, Instituto Amazônia de Ensino Superior (IAES), Materdei, Uninorte Laureate, Universidade Estácio de Sá e Universidade Nilton Lins.

