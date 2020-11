Empresas vem desenvolvendo soluções de Inteligência para reduzir custo

A participação dá direito a certificado de 2 horas complementares | Foto: Divulgação

Em uma edição especial, o INDT está trazendo Hayim Makabee, CEO da KashKlik, uma plataforma inovadora de marketing de influência. Com base em Israel, o empreendedor é especialista em Machine Learning e já participou de 3 exits, no valor total de US$ 250 milhões de dólares.

Ao contrário de previsões alarmistas sobre futuros distópicos, em que a Inteligência Artificial substituiria completamente os homens pelas máquinas, especialistas apontam que as tecnologias de Aprendizado de Máquina tornarão nosso mundo ainda mais humano, promovendo avanços sem precedentes na História. Vivemos em uma sociedade hiperconectada, com 50 bilhões de dispositivos gerando e processando diariamente um volume gigantesco de dados.

Estas informações podem ser analisadas por algoritmos sofisticados de Machine Learning, capazes de identificar padrões e fazer previsões que vão muito além dos limites cognitivos humanos, tanto em velocidade como em precisão.

Empresas de alta tecnologia vem desenvolvendo soluções de Inteligência Artificial que podem reduzir custos significativos nas indústrias, enriquecer experiências de consumo, mitigar o impacto econômico global de pandemias como o COVID-19, reduzir crimes cibernéticos, evitar tragédias ambientais e até salvar milhões de vidas.

Nos próximos meses, assistiremos a avanços revolucionários em áreas como transporte, educação, biotecnologia, agronegócio, mercado financeiro, processamento de linguagem natural e análise de sentimentos, entre muitas outras.

Hayim emigrou para Israel em 1992 e completou seu Mestrado em Ciência da Computação no Technion — Israel Institute of Technology. Desde lá, atuou em várias empresas e startups de alta tecnologia e já participou de 3 exits, no valor total de R$ 250 milhões de dólares.



É autor de um livro sobre Programação Orientada a Objetos e publicou artigos nas áreas de Engenharia de Software, Sistemas Distribuídos e Machine Learning.

Com recente vivência profissional em Israel, Max Cohen, Diretor de Pesquisa, Inovação e Transformação Digital do INDT, também participará desta edição, levando suas percepções sobre a fascinante cultura empreendedora de Israel e destacando as oportunidades que a tecnologia de Machine Learning traz para a Amazônia Ocidental, que tem uma demanda cada vez maior por cientistas de dados e projetos de automação inteligente.

Participe do webinar INDT e entenda as mudanças exponenciais que a tecnologia de Machine Learning já está promovendo em centros globais de inovação tecnológica, como Israel. Identifique oportunidades de negócios, fortaleça a sua formação acadêmica e turbine a sua carreira com o diferencial mais poderoso: o conhecimento.

A participação dá direito a certificado de 2 horas complementares.

Link para inscrição gratuita: http://bit.ly/INDT_ML

