Prefeitura apresenta ações do município em encontro de empreendedores

Além dos estandes dispostos no local, os participantes também tiveram a diversas palestras gratuitas no último dia do evento | Foto: Divulgação / Semtepi

Disseminando cada vez mais a cultura empreendedora e fomentando o ecossistema inovador, a Prefeitura de Manaus integrou a equipe de expositores do I Encontro Empreendedorismo e Inovação da Amazônia, que ocorreu nos dias 2 e 3 de dezembro, no Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), zona Sul de Manaus.

Para o titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Marco Pessoa, a participação do município em eventos como esse é fundamental. “Em momentos como este que nos conectamos com as empresas e instituições tecnológicas. A partir dessas conversas, vontades são descobertas, parcerias são prospectadas e isso só traz benefícios para a nossa cidade”, destacou.

Organizado pelo CBA, Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), e pela Associação do Polo Digital de Manaus (APDM), o evento reuniu os principais centros e institutos de tecnologia da Amazônia e algumas startups da região. Além dos estandes dispostos no local, os participantes também tiveram a diversas palestras gratuitas no último dia do evento.

O objetivo principal do evento foi mostrar a importância de investimentos derivados do modelo Zona Franca de Manaus, a partir dos recursos destinados à Lei de Informática, colaborando para o desenvolvimento científico e tecnológico da região amazônica. Além disso, a disseminação do trabalho de institutos locais e a evolução de soluções tecnológicas que auxiliam na sustentabilidade da floresta.

O estande da Prefeitura de Manaus apresentou algumas das principais ações de empreendedorismo e inovação, como o Casarão da Inovação Cassina e também a nova Revista Artesanato Manauara, que foi apresentada em primeira mão ao público presente.