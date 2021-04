Instagram passa por instabilidade e fica fora do ar nesta terça (30)

Em alguns casos, o app também está fechando sozinho | Foto: Divulgação

Manaus - O Instagram parou de funcionar na manhã desta terça-feira (30). Segundo relatos na Internet, o aplicativo não abre e exibe a mensagem o "Instagram apresenta falhas continuamente". Em alguns casos, o app também está fechando sozinho.

Usuários testaram a rede social em celulares Android e iPhone (iOS) e perceberam que o erro parece se concentrar em smartphones com o sistema do Google, visto que a notificação de falhas contínua é apresentada apenas no Android.

De acordo com o Downdetector , serviço que monitora o funcionamento de sites e aplicativos, a falha começou por volta das 10h, com pico de cerca de 1,7 mil reclamações sobre os problemas. Segundo a assessoria do Instagram no Brasil, eles estão "trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível", disse o porta-voz do Facebook

No Google Trends, serviço que monitora as principais pesquisas do Google, o nome da rede social está associado a buscas como "Instagram apresenta falhas hoje", "Instagram falhando" e "Instagram com problemas hoje" apenas na última hora. Além disso, "bug no Instagram" e "Instagram dando erro" também aparecem nas buscas relacionadas.

Leia mais

Inep divulga notas finais do Enem

Empresa apresenta protótipo de carro voador elétrico