Instituto de Tecnologia abre mais de 30 vagas para TI em Manaus

Algumas vagas ainda oferecem a possibilidade de home office ou trabalho remoto | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), em Manaus, no Amazonas, está contratando cerca de 30 profissionais da área da Tecnologia. Alguns dos cargos disponíveis são Desenvolvedor Full Stack, Desenvolvedor Web Full Stack, Desenvolvedor Mobile, Desenvolvedor Automação de Teste, Desenvolvedor de Inteligência Artificial, Desenvolvedor Android e Estágios.



Oportunidade para a carreira profissional

Com 15 milhões de desempregados no país, a área tecnológica segue em franca expansão contratando mão de obra qualificada e estagiários. O setor de Tecnologia está passando por grandes transformações devido à pandemia, que acelerou a digitalização nas empresas. Por conta dessa expansão, os institutos que atuam com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) estão à procura de profissionais capacitados e estagiários para atuarem em projetos inovadores. Uma ótima oportunidade para quem gosta de desafios, quer aprender ou mesmo dar um “up” na carreira.

Algumas vagas ainda oferecem a possibilidade de home office ou trabalho remoto, garantindo oportunidades a âmbito nacional para que candidatos de todos os estados do país possam participar do processo seletivo.

Outras vagas ainda poderão ser preenchidas no modo híbrido, ou seja, parte do trabalho acontece no modo presencial e, outra, por home office. O INDT oferece um pacote de benefícios atrativo e ambiente de inovação e aprendizado constante.



É só acessar o ( https://materiais.indt.org.br/vagas-indt ), para mais informações e se candidatar.

*Com informações da assessoria

