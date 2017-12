Confira os 10 serviços mais procurados na internet em 2017

Em 2017, o serviço de assistência técnica para celulares foi o que despertou maior interesse dos internautas brasileiros, com recordes de buscas no site. É o que diz levantamento realizado pelo GetNinjas, maior plataforma de contratação de serviços do País, que apresentou um crescimento de 60% no volume de pedidos em 2017 ano.

Confira abaixo os 10 serviços mais procurados neste ano:

Assistência técnica para celulares Pedreiro Buffet completo para eventos Diarista Aulas escolares e de reforço Corte e costura Consultoria jurídica Nutricionista Desenvolvimento de sites e sistemas Funilaria Automotiva





De acordo com a pesquisa Panorama, realizada pela Mobile Time e pela Opinion Box, com cerca de dois mil brasileiros, 94% afirmaram já terem baixado e instalado algum aplicativo no smartphone e cerca de 47% afirmaram já terem realizado compras dentro de um app.

As soluções no mundo digital, não só para ecommerces de produtos como também para marketplaces de serviços, contribuem para aumentar as chances de profissionais anunciarem serviços e encontrarem novos clientes.

Assistência técnica de celulares tem demanda crescente no GetNinjas. O casal Tatiana Dias e Felipe Oliveira descobriu na crise uma oportunidade de empreender e ter uma renda fixa com a realização de conserto de celulares. A ideia para o empreendimento surgiu quando ele fez um orçamento para consertar o celular quebrado e se deparou com uma necessidade cada vez maior no mercado.

Hoje o casal está cadastrado no GetNinjas como prestador de serviços de assistência técnica. "Meia hora após fazermos nosso cadastro, já recebemos o primeiro pedido. Hoje, 95% dos nossos atendimentos vêm por meio da plataforma", relata Tatiana.

Sobre o GetNinjas

Disponível para Android, iOS e web, o GetNinjas é o maior aplicativo para contratação de serviços da América Latina. Em 2017, foi eleito pela Forbes Brasil como uma das empresas mais promissoras do Brasil. Atualmente, possui mais de 200 tipos de serviços disponíveis, entre eles estão profissionais das áreas de reformas, moda e beleza, assistência técnica, serviços domésticos, aulas, eventos, entre outros.