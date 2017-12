Empresa lança 'menor celular do mundo' com menos de 5 cm; veja vídeo

Ative legendas em português e veja novidades no aparelho. | Autor: Reprodução

Com celulares ficando cada vez maiores e mais potentes, uma empresa foi no sentido oposto e criou o celular mais diminuto e barato possível. Trata-se do Zanco T1, um celular em estilo antigo com tela pequena, teclado numérico, bateria que dura mais de um dia, tamanho extremamente reduzido e preço bem mais acessível.

Segundo a empresa, é o menor celular do mundo: ele tem 4,67 centímetros de altura por 2,1 de largura e pesa apenas 13 gramas. Mesmo assim, ele tem a maioria dos recursos que se espera de um celular: alto-falante, microfone, slot para chip nanoSIM, porta de carregamento USB e um teclado totalmente funcional. Ele até tem um detalhe na sua parte superior que permite que ele seja usado como um colar ou chaveiro.

Em termos de potência, o celular é basicamente o que se poderia esperar de um dispositivo desse tamanho, de acordo com o BGR. Sua tela, por exemplo, tem resolução de 64 por 32 pixels. A memória dele é capaz de armazenar até 300 contatos e lembrar as 50 últimas ligações que você fez ou recebeu, além de armazenar suas últimas 50 mensagens SMS. No entanto, ele só é capaz de operar em redes 2G por causa de seu tamanho.

Utilidade

Os recursos do Zanco T1 permitem que ele seja usado para fazer ligações e enviar mensagens de texto (embora ainda não seja possível aferir a qualidade do alto-falante). De acordo com a empresa, ele é ideal para funcionar como "celular reserva" - algo para deixar no escritório, ou para usar quando for sair para algum lugar perigoso, ou para levar quando for praticar esportes, por exemplo.

Por outro lado, em termos de duração da bateria, ele não faz feio. A empresa promete que ele consegue aguentar até três dias em standby antes de precisar ser recarregado, e consegue oferecer até três horas de tempo de conversação a cada ciclo de bateria. O preço também é interessante: no Kickstarter, é possível adquirir um por a partir de 35 libras (R$ 155). A expectativa da empresa é que ele será enviado aos compradores a partir de maio de 2018.

Inicialmente, segundo o Business Insider, o projeto começou como uma piada. No entanto, no Kickstarter o Zanco T1 já tem mais de 1.500 apoiadores, e já arrecadou mais de US$ 100 mil (sua meta inicial era de US$ 33 mil).





Edição: Luis Henrique Oliveira





