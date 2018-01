Apple vai dar R$ 300 de desconto em troca de bateria

Para tentar amenizar a insatisfação dos usuários, a Apple anunciou aos clientes brasileiros que a partir do fim do mês de janeiro até dezembro de 2018, vai dar desconto na substituição de baterias de antigos iPhones.



O desconto, já vem acontecendo desde a última semana nos Estado Unidos e agora é válida para os centros de serviços autorizados de todo o mundo.



Os aparelhos celulares fora de garantia vão receber reparo por R$149,00 tendo assim um desconto de R$ 300,00, uma vez que o preço do serviço no Brasil fica na faixa de R$ 449, 00. Porém, o desconto só será válido a partir do modelo iPhone 6.



A decisão veio após polemicas e denúncias sobre o baixo desempenho dos iPhones antigos.A empresa, recentemente se desculpou pelo episódio e revelou que irá lançar uma atualização para o iOs ainada no início deste ano, para mais informações sobre o desempenho da bateria do iPhone.

O desconto só valerá a partir do modelo iPhone 6 | Foto: Ione Moreno





