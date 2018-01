WhatsApp testa notificação para quando usuário for marcado em grupo

Diferente da versão anterior, o aplicativo em breve terá um botão capaz de "pular" todas as mensagens | Foto: Ione Moreno

O WhatsApp está testando uma nova ferramenta que permite mostrar uma notificação quando o usuário for mencionado em grupos. A novidade ajuda a encontrar as mensagens direcionadas ao usuário de uma maneira mais prática e rápida.



Diferente da versão anterior, o aplicativo em breve terá um botão capaz de "pular" todas as mensagens - o que é um alívio para quem está em diversos grupos e não tem tempo de ler tudo - e apenas destacar àquelas que a pessoa é marcada.



A ferramenta estará disponível para todos os usuários de iOS, Android e Windows Phone nos próximos updates. Ainda não é possível testá-lo, mas vale conferir a seguir como promete funcionar a função.

Como funciona?



Quando acessar a conversa de um grupo, que tenham menções ao usuário e elas não estejam aparecendo facilmente na tela, não será mais necessário rolar a conversa até encontrar as marcações.



Com o novo recurso, será exibido um botão para que a pessoa possa achar, de forma mais rápida, cada uma das menções direcionadas à você feitas pelos seus contatos.

No começo de 2018, o aplicativo também testou um recurso que torna mais prática a alternância entre chamadas de voz e vídeo dentro do próprio app.





