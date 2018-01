Golpe! Site falso da Netflix tenta roubar dados de cartão de crédito

Um novo golpe direcionado a assinantes da Netflix foi identificado na manhã desta terça-feira (16). O link malicioso, compartilhado via e-mail, leva o usuário para uma falsa página de atualização de dados cadastrais no serviço. Ao que tudo indica, o objetivo dos cibercriminosos é roubar informações pessoais e financeiras, tais como o cartão de crédito, em um tipo de golpe conhecido como phishing.

A fraude foi divulgada no Twitter, em um usuário que publica relatos de ataques deste tipo no microblog. De acordo com o perfil, a página maliciosa está hospedada no site da Associação de Advogados de São Paulo (AASP). O link, inclusive, usa um domínio da associação voltada para digitalização e certificação de processos judiciais: hxxp://processoeletronico.aasp.org.br/payment/Netflix/.

Ao acessar o link malicioso, distribuído principalmente via e-mail, o usuário encontra uma página falsa que simula a de alteração cadastral da Netflix. No entanto, o endereço usa um layout antigo e que foi abandonado pelo serviço de streaming recentemente. Ainda assim, a construção da página pode facilmente enganar o internauta mais desatento.

Se você recebeu alguma mensagem da Netflix por e-mail, é importante conferir o remetente. O serviço de streaming usa um domínio próprio, tal como info@mailer.netflix.com, ao invés do final @hotmail.com ou @gmail.com.

Além disso, observe se o link que você acessou também possui o domínio do serviço de streaming (ex: www.netflix.com/YourAccount). Por fim clique sobre o ícone de cadeado ao lado da barra de endereços para verificar se a conexão é segura. O golpe divulgado nesta terça-feira poderia ser identificado facilmente com esses passos.





