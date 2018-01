Perdeu a senha do Enem 2017? Veja como recuperar

Quem esqueceu a senha, pode recuperá-la na Página do Participante. | Foto: Michael Dantas

Brasília - O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 será divulgado nesta quinta-feira (18) e o candidato vai precisar da senha cadastrada no momento da inscrição no exame para ter acesso à nota individual. Quem esqueceu a senha, pode recuperá-la na Página do Participante.



A senha usada para ver a nota do Enem é a mesma que o estudante vai precisar para consultar as vagas que serão oferecidas pelas universidades na primeira edição de 2018 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a partir do dia 29 de janeiro.

São três as formas de recuperação: uma para quem esqueceu apenas a senha; outra para quem esqueceu a senha e o e-mail e ainda para quem não tem mais a senha, o e-mail e o celular.

Recuperar a senha usando o endereço de e-mail

1 - Acesse a Página do Participante;2 - Digite o CPF, responda ao desafio das figuras e acesse o link “esqueci minha senha”;3 - Na nova tela estará registrado o CPF e parte do e-mail cadastrado. Confira, responda ao desafio das figuras e clique em “enviar nova senha por email”;4 - A nova senha será enviada para o e-mail cadastrado.

Recuperar a senha para quem esqueceu ou não tem mais o e-mail cadastrado

1 - Acesse a Página do Participante;2 - Digite o CPF, responda ao desafio das figuras e acesse o link “esqueci minha senha”;3 - Na nova tela estará registrado o CPF e parte do e-mail cadastrado. Caso não se lembre ou não tenha acesso ao e-mail, responda novamente ao desafio das figuras e clique em “não tenho acesso a este email”;4 - Aparecerá uma nova tela com o CPF e caracteres de celular cadastrado na inscrição;5 - Responda ao novo desafio das figuras e acesse o link “enviar nova senha por SMS”;6 - A nova senha será enviada para o telefone cadastrado.

Recuperar senha sem ter o e-mail ou celular

1 - Acesse a Página do Participante;

2 - Digite o CPF, responda ao desafio das figuras e clique em “esqueci minha senha”;

3 - Na nova tela estará registrado o CPF e parte do e-mail cadastrado. Caso não se lembre ou não tenha acesso ao e-mail, responda novamente ao desafio das figuras e clique em “não tenho esse a este email”;

4 - Aparecerá uma nova tela com o CPF e caracteres de celular cadastrado na inscrição. Caso não se lembre também do número do telefone, responda ao novo desafio das figuras e clique em “não tenho acesso a este telefone celular”;

5 - Uma vez que o candidato não se lembra da senha, do e-mail, nem do celular, será preciso alterar os dados de contato para envio de uma nova senha. Em uma nova tela, preencha os campos solicitados e responsa mais uma vez ao desafio das figuras. Em seguida, clique em “salvas novos dados de contato e enviar nova senha”;

6 - Aparecerá na tela a mensagem “dados confirmados com sucesso”.

Uma notificação será enviada para o e-mail cadastrado na inscrição informando que foi feita uma mudança.







