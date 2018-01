Educação tecnológica no interior do Amazonas é possível?

Manaus - Implantado no coração da Floresta Amazônica, o programa Amazonas sem Fronteiras tem como objetivo transformar a realidade de comunidades no interior do Amazonas. A ideia é ajudar jovens em vulnerabilidade social ou com algum tipo de deficiência, que tenham terminado o nível fundamental e/ou estejam cursando o ensino médio.



De acordo com o professor de Sistemas de Informação e idealizador do programa, André Neves, o objetivo é valorizar uma região que por muito tempo foi ignorada pelo resto da população. Outro importante objetivo é impulsionar a formação tecnológica de povos e comunidades tradicionais no interior da floresta, além de promover conectividade e desenvolvimento sustentável no interior do Amazonas.

“Manaus não pode ser o centro de atenção do Estado, temos que mostrar para o resto das pessoas o potencial tecnológico que existe no interior”, comentou o idealizador do programa.

A iniciativa conta com a participação de uma grande rede de apoiadores envolvidos com a causa e também apoio do primeiro setor, entre eles, a parceria a cidade de Juruá, município sede do programa onde será instalado o 1º Centro de Educação Tecnológica.

O local abrigará aulas presenciais e interativas (professor-aluno-professor) via internet sem fio, com o uso de Smart TVs, salas com computadores e estúdio de transmissão, links de redes e IoT (internet das coisas), a partir da base de fibra de operadoras ou via satélite.



Com a proposta de romper fronteiras como isolamento, conhecimento, além do desenvolvimento local e desigualdade, o projeto também busca valorizar os saberes locais trazendo novas perspectivas de desenvolvimento para o interior da Amazônia. Neves explica que a reação das pessoas a chegada do projeto é um dos maiores agradecimentos aos colaboradores.

“Eles nos abraçam com tanto carinho e agradecem tanto porque estamos dando uma oportunidade para eles. Muitas pessoas ‘por que vocês demoraram tanto para chegar?’ foi aí que percebemos a necessidade de dar oportunidades para essa parcela da população”, explica André.

Acessibilidade

Aproximadamente 790 mil pessoas têm algum tipo de deficiência no Amazonas e mais de 1 milhão enfrentam dificuldades para ter acesso à educação e formação tecnológica. A proposta busca trazer novas alternativas para mudar essa matriz econômica do interior do Estado trazendo educação e acesso à tecnologia.

O projeto será implantado no coração da Floresta Amazônica. | Foto: Divulgação

O idealizador do programa explica que oferecer educação para pessoas portadoras de deficiência é dar a elas mais uma oportunidade de competir por boas vagas no mercado de trabalho. “Meu desejo é que esses profissionais entrem no mercado de trabalho não apenas para preencher vagas, mas pela competência dessas pessoa”, diz.



O Centro

O 1º Centro de Educação Tecnológica será instalado em um prédio de 600 m², já construído no município de Juruá e em fase de acabamento, que irá abrigar o hub central do projeto. Este centro ligará as comunidades por meio dos 8 subpolos, formando assim um Corredor de TI em pleno Amazonas.



Os cursos irão suprir uma demanda existente no mercado de trabalho por profissionais especializados nas referidas áreas e que podem trabalhar à distância, vivendo em suas próprias regiões e comunidades. O amplo campo de atuação do Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas envolve a prestação de serviços como Consultor Estratégico em Tecnologia da Informação, Gestor de Segurança em TI e Projetista de Soluções em TI. Os cursos terão a duração de 24 meses e 2.920 horas-aula, autorizados pelo MEC- Ministério da Educação e Cultura.

No final do curso, estes alunos estarão aptos a atuarem com consultoria e gestão de TI, desenvolvimento de sistemas, softwares, aplicativos, serviços e soluções, com visão de internet das coisas (IoT), área crucial ao desenvolvimento dos países nos próximos anos. Além de gerenciamento, segurança e implantação de redes, sites dentre outras soluções tecnológicas e áreas de atuação possíveis com esta formação técnica.

