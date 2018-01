WhatsApp lança aplicativo específico para negócios

O WhatsApp anunciou, nesta quinta-feira (18), que terá uma versão para negócios, o WhatsApp Business. O aplicativo, gratuito, permite destacar a conta como um "perfil empresarial" e colher estatísticas para entender se as estratégias de comunicação das empresas estão funcionando.

"Mais de 80% dos pequenos negócios na Índia e no Brasil dizem que o WhatsApp os ajuda a se comunicar com clientes", diz um comunicado do WhatsApp.

A versão do aplicativo estará disponível para celulares Android na Indonésia, Itália, México, Reino Unido e Estados Unidos, e chega ao Brasil e outros países nas próximas semanas.

Edição: Lívia Nadjanara

