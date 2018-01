YouTube endurece regras para ganhar dinheiro com publicidade

nova regra começa a valer em 20 de fevereiro para todos os canais. | Foto: Reprodução

O YouTube anunciou, na terça-feira (16), que, para quem tem canais na plataforma, ganhar dinheiro com publicidade vai ficar mais difícil.Agora, para entrar no programa de parceria e receber pelas propagandas nos vídeos, será necessário ter mais de mil assinantes e 4.000 horas de conteúdo assistido.





A nova regra começa a valer em 20 de fevereiro para todos os canais.



As regras já haviam sido alteradas em abril do ano passado, quando foi criado um patamar mínimo de 10 mil visualizações, exigência que vai continuar valendo.



Na época, a mudança foi anunciada em resposta a denúncias de que a plataforma abrigava conteúdo terrorista, antissemita e violento.O debate foi reacendido no fim de 2017, quando Paul Logan, youtuber com mais de 15 milhões de inscritos, ridicularizou um cadáver de uma pessoa que se suicidou no Japão.



Logan, no entanto, continuará elegível para o programa de parcerias e pode continuar ganhando dinheiro com seus vídeos, anunciou o Google.



A nova restrição será implementada para evitar que o YouTube seja "cooptado por agentes mal-intencionados", afirma um post no blog do Google."Não há como negar que 2017 foi um ano difícil, com diversos problemas afetando nossa comunidade e nossos parceiros anunciantes", afirma a nota.