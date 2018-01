Acabe com os problemas de Wi-Fi e potencialize seu alcance pela casa

Brasil - Você lembra de quando era necessário permanecer preso a um computador enorme, com monitor, torre e teclado para conseguir acessar um simples e-mail? O Wi-Fi, com certeza chegou para contribuir para a mudança de comportamento das pessoas. Se por um lado essa tecnologia dispensa fios e pode ser acessada até pelos menores dispositivos, como celulares e tablets, por outro, ela é capaz de gerar grandes transtornos quando não estiver em seu perfeito funcionamento.

Se a pessoa mora em uma casa grande, é bem natural que o sinal da internet funcione apenas em um ou dois cômodos do lar. Quanto mais próximo o usuário estiver do modem, melhor será a conectividade.

No entanto, para garantir um bom sinal de Wi-Fi também é importante saber se está tudo certo com o roteador. Muitas vezes, o aparelho pode estar danificado ou desgastado. É possível ainda, adquirir um repetidor de sinal, que conectado a uma tomada, capta o sinal e redistribui pela casa.

Leia também: Nokia pode lançar smartphone com cinco câmeras

Outro elemento que pode prejudicar a navegação é ter uma versão obsoleta do "distribuidor" ligada ao computador. Para atualizar é fácil: entre no site do fabricante do dispositivo, já munido das informações do seu modelo - essa informação, normalmente, está presente em um adesivo colado à superfície do roteador - e verifique se as atualizações estão em dia. Na maior parte das vezes, o próprio site do fabricante alerta se o aparelho estiver desatualizado.

Caso a lentidão persista, chegou a hora de mudar tudo de lugar. Não adianta deixar a rede no quarto, sendo que o lugar da casa em que as pessoas mais ficam conectadas é a sala. Portanto, eleja o local mais adequado. Mas, se o profissional da área alegar que a única solução for a troca do aparelho, fique atento a essas duas dicas: uma ferramenta de 2,5 GHz é perfeita para aqueles que habitam em casas.

Já os moradores de apartamentos precisam de uma versão mais potente como os de 5 GHz, pois a quantidade de sinais nas imediações é mais alta e, assim, evita que a internet dos vizinhos cause interferência.





Leia mais:

Seja repórter do portal Em Tempo por meio de aplicativo

Alerta! Fumaça das queimadas da Amazônia pode causar câncer

#TenhoFeticheEm é a segunda mais usada no Twitter