Escola de robótica doa mais de meia tonelada de alimentos para abrigo

Manaus - A escola de robótica Manaós Tech for Kids realiza nesta quinta-feira (25), às 9h, a entrega de 548 kg de alimentos não perecíveis para o abrigo Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer), localizado na rua 35, 2B, conjunto Castelo Branco, no Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Os alimentos foram arrecadados graças à campanha feita pela escola durante a realização das oficinas de robótica e de criação de games 2D e 3D ofertadas desde o último dia 12 de janeiro onde, para participar das oficinas gratuitas, os alunos precisaram doar 5 kg de alimentos não perecíveis.

O CEO da Manaós Tech for Kids, Glauco Aguiar explica que a ideia da doação partiu da vontade de fazer algo que pudesse ajudar ao próximo, já que essa é uma das vertentes da escola. “Na Manaós Tech trabalhamos de maneira multidisciplinar onde os pequenos aprendem matemática, física, entre outras áreas aliadas à tecnologia. Além disso, mostramos aos nossos alunos que a solidariedade e a empatia também devem estar presentes no nosso dia a dia”, enfatiza o professor.

Na Manaós Tech for Kids os alunos aprendem desde os seis anos de idade a trabalhar com tecnologia nas áreas de programação, robótica, IoT, criação de games e de aplicativos, edição de vídeos para o YouTube e impressão 3D.

“Em pleno século XXI, a educação tecnológica é tão importante quanto uma segunda língua. A emoção da montagem e programação do seu primeiro robô, aplicativo ou game, auxiliada por especialistas no assunto, certamente abrem caminhos fantásticos para as crianças e adolescentes”, reforça Aguiar destacando que a escola já está com matrículas abertas e mais informações podem ser obtidas aqui ou pelo telefone (92) 98121-0730 ou ainda nas redes sociais.

O abrigo Nacer está em atividade há três anos e dá amparo para crianças e adolescentes em situação de risco. As idades variam de zero a 18 anos. O local também atende adolescentes grávidas em situação de risco e tem capacidade para receber 20 pessoas. Atualmente conta com 19. De acordo com diretor do abrigo, Cleslley Rodrigues, a maior necessidade no momento é a falta de alimentos e de proteínas.





