Se deu bem! Discussão de WhatsApp rende indenização de R$ 2 mil

Minas Gerais - Após uma discussão em um grupo de WhatsApp, uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi condenada a pagar a fiança de R$2 mil pela acusação de perjúrio e danos morais pelo Juizado Especial de Contagem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

O motivo da denúncia seria por conta de xingamentos feitos ao advogado e historiador Leopoldo Rocha Ferreira da Silva, que entrou com um processo contra a mulher. “Advogado de porta de cadeia” e “advogado de meia tigela” foram algumas das expressões usadas no grupo.

A decisão da juíza Lucélia Alves Caetano Marçal, do Juizado Especial de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi publicada nesta quarta-feira (24).

O advogado explica que todos os integrantes do grupo eram ex-alunos de um curso de história e que eram acostumados a falar sobre assuntos do cotidiano.

“A gente tinha esse grupo para manter contato. Falávamos sobre política e o contexto social do país. Contudo, ela ultrapassou o limite da discussão e passou para falta de respeito. Eu fui agredido moralmente”, disse o advogado.

Segundo o TJMG, o grupo tinha 24 integrantes. Silva alega que tentou amenizar a situação, mas que a discussão ficou incontrolável. “Eu fui desrespeitado por essa colega de grupo que fez ofensas diretamente a mim e a minha profissão. Isso tomou uma proporção muito grande. Diante do contexto, eu tentei amenizar via grupo, mas não foi possível. Por isso entrei com o processo”, disse ele.

Uma audiência de conciliação chegou a ser realizada, porém as partes não chegaram a um acordo. A mulher, em defesa, afirmou que o caso foi um mero desentendimento não restando nenhum ato ilícito que gere direito à reparação.

Na decisão, a juíza disse que por serem comentários publicados em uma rede social de proporções globais, o advogado teve razão em denunciar ao ter sua imagem profissional denegrida em público. “Nos dias atuais, publicações em ambientes virtuais podem ter um alcance ilimitado, sendo crível, então, que a parte autora teve a sua reputação abalada em razão da conduta da parte ré”, terminou a juíza.

