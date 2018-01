Campus Party 2018 começa nesta terça-feira em São Paulo

Brasil - O principal evento de tecnologia do Brasil começa nesta terça-feira (30). A tradicional edição da Campus Party, em São Paulo, tem início na noite desta terça, e vai até o próximo domingo (4). Ao todo, serão mais de 900 horas de conteúdo programadas e distribuídas em 9 palcos temáticos.

Como de costume, a edição deste ano reúne palestras, workshops, hackatons e diversas outras atividades voltadas para quem se interessa por inovação e empreendedorismo.

Entre os principais palestrantes desta edição estão o lendário Steve Wozniak, parceiro de Steve Jobs na fundação da Apple, e também o especialista em neurociência Greg Gage, que promete explicar como fazer para controlar a mente de outra pessoa.

A Campus Party acontece no Pavilhão de Exposições do Anhembi. Os ingressos custam entre R$ 320 e R$ 390 e podem ser comprados pelo site do evento. Uma área gratuita também será disponibilizada com o evento Open Campus.





