Nasa transmite ao vivo o fenômeno da 'Superlua azul de sangue'

Manaus - Acontece nesta quarta-feira (31) o fenômeno da 'Superlua Azul de Sangue'. O céu estará como não se via há 150 anos. O fenômeno da Superlua, que já aconteceu no comecinho do mês, volta, agora acompanhado de um eclipse lunar, uma Lua de Sangue e uma Lua Azul.

A última vez em que isso ocorreu foi em 1866 e a próxima vez será em 31 de janeiro de 2037. No Brasil, de acordo com a Nasa, apenas cidades do Norte do país, a maioria no Estado do Acre, poderão ver o eclipse lunar.

Transmissão do fenômeno será ao vivo pela internet. | Autor: Nasa

Do ponto de vista astronômico, o maior interesse está nas observações e medidas durante o transcurso do eclipse total, acrescenta a nota de imprensa da Nasa. Os eclipses lunares ocorrem quando a Lua passa pela sombra da Terra, o que não ocorre todos os meses porque a órbita da Lua está ligeiramente inclinada com relação à da Terra-Sol (eclíptica).

Diferentemente dos eclipses solares, os lunares são visíveis de qualquer lugar do mundo, uma vez que a Lua está sobre o horizonte no momento em que ocorre, lembra o instituto. Durante a totalidade do processo, a Lua não desaparece da vista, mas adquire uma tonalidade avermelhada, razão pela qual nas redes sociais é conhecida como "Lua de Sangue".

O que será visível no território brasileiro é Superlua e a Lua Azul.

Saiba um pouco sobre os fenômenos que vão acontecer nesta quarta:

Superlua

Ocorre quando a Lua está cheia e em seu ponto mais perto da Terra na órbita ao redor do nosso planeta. Esse período é chamado de perigeu, quando o satélite aparece no céu cerca de 14% maior e 30% mais brilhante do que no apogeu (Microlua) – quando está mais distante.

Lua Azul

Apelido dado à segunda lua cheia que acontece em um mesmo mês. Por ser apenas uma referência ao calendário, não tem de fato uma relação com alguma alteração de cor ou aparência do satélite.

Lua de Sangue



Durante o eclipse, a Lua não desaparece totalmente da vista, mas adquire uma tonalidade avermelhada.

Eclipse lunar

Ocorre quando a Lua passa pela sombra da Terra, o que não ocorre todos os meses porque a órbita da Lua está ligeiramente inclinada com relação à da Terra em torno Sol.

