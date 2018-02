Em Tempo disponibiliza WhatsApp para envio de sugestões e denúncias

O número está ativo 24h por dia | Foto: Reprodução

Manaus - Após lançar um novo portal de conteúdo, o Em Tempo disponibilizou, nesta quinta-feira (1º), um número de WhatsApp para qualquer cidadão enviar sugestões de pautas e denúncias em tempo real. A novidade possibilita, ainda, mais interação com o leitor, que constantemente já acompanha todo o conteúdo que é replicado pelo grupo nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e também pela lista de transmissão



O número: (92) 99448-6776 está ativo 24h por dia e todo o conteúdo enviado a ele, por meio do WhatsApp, será filtrado por uma equipe de mídias e, posteriormente, encaminhado para análise de editores, responsáveis pela distribuição do material aos repórteres.

No novo canal de comunicação é aceito o envio de textos, áudios, fotos e vídeos de assuntos de interesse público e do público. Quando solicitado antecipadamente à equipe, a identidade do informante será mantida em absoluto sigilo.

O Em Tempo está presente em todos os 62 municípios do Amazonas. Além do número para envio de denúncias, o Em Tempo disponibiliza ainda o "Você Repórter", uma ferramente no aplicativo do Em Tempo em que o internauta pode enviar fotos, mensagens e sugestões de pauta, em tempo real.

O aplicativo está disponível para IOS e Android por meio do AppStore ou Google Play digitando no campo de busca: "em tempo amazonas". Nele você insere nome, e-mail, foto e descrição da notícia em: mensagem. Caso não queira ser identificado, você tem a opção de enviar as informações de forma anônima.



Edição: Isac Sharlon

