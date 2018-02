Celulares de usuários de pornô são mais expostos a golpes financeiros

Brasil - Um em cada quatro vírus para celulares e tablets consegue penetrar nos aparelhos disfarçado de conteúdo sexual para adultos, de acordo com um relatório da Kaspersky Lab, empresa de cibersegurança internacional e fornecedora de serviços antivírus com sede em Moscou, na Rússia.

De acordo com o relatório, quase metade dos internautas, cerca de 45,9%, enfrenta o risco de clicar ou pegar um conteúdo malicioso enquanto tentam usar um aplicativo ou uma página desconhecida que oferece materiais para adultos.

A popularidade deste tipo de golpe é argumentada pelo fato dos visitantes normalmente estarem com medo de que alguém descubra, o que os torna alvos fáceis para criminosos. | Foto: Ione Moreno

O "clicker" é um vírus que, disfarçado de conteúdo pornográfico, examina a publicidade de modo independente e cadastra o dono do gadget em serviços pagos. Neste cenário, o dinheiro é retirado imediatamente da conta da vítima.

Outro vírus, de fato o mais popular, é o chamado Trojan financeiro que visa intimidar e chantagear um usuário a usar a "tática scareware".

"Os Trojans financeiros bloqueiam a tela de um dispositivo e mostram uma mensagem dizendo que um conteúdo ilegal (mais frequentemente, pornô infantil) foi detectado em um aparelho e este foi bloqueado. Para desbloqueá-lo, a vítima tem que pagar um resgate. Esta mensagem, de costume, vai junto com as capturas de tela dos vídeos com verdadeiro pornô infantil", explica-se no relatório.

Vale destacar que impressionantes 1,2 milhão de pessoas por todo o mundo "já enfrentaram vírus com conteúdo adulto pelo menos uma vez" em 2017, frisa o relatório, dizendo que "cibercriminosos frequentemente criam sites pornôs com um só objetivo — infectar as vítimas com conteúdo malicioso".

Por isso, os internautas devem apenas usar "sites confiáveis" de conteúdo adulto e evitar instalar aplicativos de fontes desconhecidas, para prevenir que seus celulares sejam atacados, de acordo com o relatório.





