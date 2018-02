Foguete mais potente do mundo inicia seu primeiro voo nos EUA

Brasil - O gigantesco foguete Falcon Heavy (Falcão Pesado), da empresa privada SpaceX, iniciou nesta terça-feira (6) no Centro Espacial John F. Kennedy em Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos, o seu primeiro voo, no qual colocará no espaço um automóvel elétrico Tesla. A informação é da Efe.

O foguete, de 70 metros de altura e com capacidade para transportar mais de 66 toneladas, decolou às 15h45 locais (18h45 em Brasília) da plataforma LC-39A do centro da Nasa em Cabo Canaveral, a mesma de onde partiram os foguetes das missões Apolo com destino à Lua entre os anos de 1961 e 1972.

O dono da Space X é o magnata, inventor e empreendedor Elon Musk, co-fundador e CEO da montadora de veículos elétricos Tesla Inc., dos EUA.





Leia mais:

Acidente em estaleiro deixa um morto e um ferido em Tefé, no Amazonas

Amazonino anuncia pacote de R$ 125,5 milhões para a saúde

Iranduba recebe dois dias serviços da Defensoria Itinerante