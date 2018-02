Como usar o troco de compras para crédito no cartão do transporte

Manaus - Os usuários do transporte coletivo de Manaus têm, agora, mais uma opção para recarregar a carteira de ônibus, seja estudantil ou cartão cidadão. A startup Trocados firmou parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Manaus (Sinetram), para que o troco de compras feitas em estabelecimentos cadastrados, possa ser revertido em créditos na carteira.



A Trocados é uma das 14 startups que recebem suporte da Incubadora UniNorte Empreende, para o desenvolvimento de negócios. O co-fundador da empresa, Silvestre Paiva, explica que o usuário do transporte coletivo que fizer compras em um dos 40 estabelecimentos comerciais cadastrados pela empresa, na cidade, poderá transferir o troco para uma conta no aplicativo da Trocados. A partir de R$ 0,01, o valor já pode ser revertido em créditos na carteira de ônibus. Toda a transação de transferência do saldo de troco para a carteira de ônibus é feita pelo aplicativo no celular ou pelo site https://www.trocados.com.br/. O app “Trocados” está disponível na loja Play Store, do sistema Android.

Entre os estabelecimentos comerciais cadastrados na cidade, estão restaurantes, supermercados, livraria, padaria, lojas de artigos infantis, utensílios domésticos, entre outros. Veja lista de estabelecimentos parceiros. A transferência do troco é feita usando apenas o número de celular do usuário. “O cliente da loja solicita que o troco seja transferido para o sistema da Trocados e informa o número de celular para o caixa do estabelecimento. A confirmação do saldo é feita através de mensagem SMS”, frisou Paiva.

Segundo ele, o serviço oferece mais agilidade e comodidade para quem utiliza o transporte público. “O usuário não precisa ir até um posto do Sinetram para recarregar a carteira de ônibus. Se tiver saldo no sistema da Trocados a transferência é feita em poucas horas para a carteira”, detalhou. Com a volta às aulas, Silvestre acredita que muitos estudantes passarão a utilizar o sistema.

De acordo com Silvestre, o comércio tem normalmente dificuldade com troco e o sistema da Trocados é uma alternativa para os estabelecimentos, que têm por obrigação garantir o valor a ser devolvido para o cliente. Além de poder recarregar a carteirinha com o saldo de troco, o usuário pode colocar créditos no celular, se tiver a partir de R$ 10 no aplicativo e fazer transferência bancária a partir de R$ 20.

UniNorte Empreende

Na Incubadora UniNorte Empreende, os integrantes das startups recebem suporte técnico, como por exemplo, psicólogos que trabalham as questões organizacionais da empresa e o comportamento dos membros da equipe. Na incubadora, os empresários também têm acesso à estrutura para trabalhar, treinamentos, mentoria e uma análise do mercado e do produto que pretendem desenvolver, antes mesmo de ser colocado à disposição dos consumidores.