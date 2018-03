Caravana da TV Digital chega a Manaus neste sábado

Manaus- Neste sábado (3), a entidade realiza das 9h às 13h, a primeira edição da Caravana da TV Digital em Manaus. Durante a ação, moradores do bairro da Paz, na zona Centro-Oeste, poderão verificar se têm direito ao kit gratuito, com antena digital e conversor com controle remoto. Com o número do NIS (Número de Identificação Social) também é possível realizar o agendamento para retirar o kit em um dos pontos disponibilizados pela Seja Digital. Além disso, a programação conta com atividades lúdicas, distribuição de brinquedos e presença do mascote da Seja Digital.

O sinal analógico de TV será desligado no dia 30 de maio na capital do Amazonas e nos municípios de Iranduba e Careiro da Várzea. A Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar o processo de migração do sinal analógico de TV para o digital, intensifica suas ações para levar até a população informações sobre o processo.

“Na Caravana, a população poderá efetuar o agendamento para retirada dos kits gratuitos e também tirar todas as dúvidas sobre a mudança”, explica a gerente regional da Seja Digital, Maísa Porto. Mais de 240 mil kits gratuitos estão disponíveis nos três municípios para serem distribuídos às famílias de menor renda atendidas pelo Governo Federal.

Seja Digital

A Seja Digital (EAD - Entidade Administradora da Digitalização de Canais TV e RTV) é uma instituição não-governamental e sem fins lucrativos, responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil.Criada por determinação da Anatel, tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV Digital, oferecendo suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para TV digital para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal.

Também tem como objetivos aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os canais nas frequências e garantir a convivência sem interferência dos sinais da TV e 4G após o desligamento do sinal analógico. Esse processo teve início em abril de 2015 e, de acordo com cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mais de 1300 municípios terão o sinal analógico desligado até 2018.

Leia mais:

